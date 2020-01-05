Компания Мастер Навесов уже более 10 лет на профессиональной основе занимается установкой и производством металлических конструкций. Огромный опыт, наработанная база поставщиков и высококвалифицированный персонал позволяют предлагать нам наилучшее качество продукции и услуг по приемлимой цене.

Собственное производство

Гарантийные обязательства

Все работы под ключ

Прозрачные условия

Собственный автопарк

Профессиональный монтаж

Наша продукция

Заборы

Нужен забор? Мы поможем! Профнастил, рабица, 3D, штакетник

Навесы

Мочит дождь? Печёт солнце? Пора купить навес!

Ограждения

Ограждения дорог, парков, газонов. Всё у нас! Купить ограждения от производителя!

Быстровозводимые здания

Требуется склад, ангар или зернохранилище? Тогда Вам к нам!

Металлоизделия

Изготовление металлоизделий различной степени сложности по Вашему тех.заданию.

Ворота

Изготовление входных групп по индивидуальным размерам

Наши услуги

Изготовление металлоконструкций

Монтаж металлоконструкций

Сварочные работы

Установка навесов

Установка заборов

Изготовление ферм

Наши партнёры

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тонн металла выработано
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м2 построенных конструкций
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и более довольных клиентов

Наши работы